Çin, Alibaba Group kurucusu Jack Ma'yı listeden çıkardı

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, Çin tarafından girişimci liderler listesinden çıkarıldı.

Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma, Çin sistemine yönelik yaptığı eleştirilerin ardından bir karşı adım ile daha karşı karşıya kaldı.

Çin'deki devlet gazetesi, dünyaca ünlü şirketin kurucusunu girişimci liderler listesinden çıkardı.

Çin'in en çok tanınan iş adamı Jack Ma, Shanghai Securities News'in bugün yayınladığı listede yer almadı.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Bu hamle Ma'nın, Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlanıyor.

Aynı gazete; Huawei Technologies'den Ren Zhengfei, Xiamo'den Lei Jun ve BYD'den Wang Chuanfu'dan övgüyle bahsetti.

HALKA ARZININ DURDURULMASI

Ma, 24 Ekim'de Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.