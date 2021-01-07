Aliyev, Dağlık Karabağ'a ziyaret hususunda Ermenistan'ı uyardı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret etmesine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tepki gösterdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, Dağlık Karabağ'a Azerbaycan'ın izni olmaksızın yapılan ziyaretleri eleştirdi.

Azerbaycan'ın izni olmaksızın Dağlık Karabağ'a hiçbir yabancı ülke vatandaşının gidemeyeceği konusunu bölgede görevli Rus unsurlara daha önce ilettiklerini belirten Aliyev, "Maalesef Rus unsurların izniyle oraya Fransız parlamenterler gitti. Sonuçta Fransa'nın Bakü Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine nota verildi. Biz sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"PİŞMAN OLURSUNUZ"

Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın da Dağlık Karabağ'a gittiğine değinerek, "Senin ne işin var orada? Savaşı unutmasınlar. 'Demir yumruğun' yerinde olduğunu unutmasınlar. Bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha çok pişman olacağı konusunda uyarıyoruz." dedi.

"BİZİM İZNİMİZ OLMADAN KİMSE GİDEMEZ"

Şimdi Rusya'nın arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığını vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

"Peki, ilişkiler normalleşecekse, böyle provokatif ziyaretlere ne gerek var? Ne göstermek istiyorlar? Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Bu tip adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretler durdurulmalıdır. Bizim iznimiz olmadan Uluslararası Kızılhaç Örgütü dışında hiçbir yabancı kuruluş ve vatandaş oraya gidemez. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. İlk defa Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla onları uyardık. Bundan sonra uyarı farklı şekilde verilecektir."