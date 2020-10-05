Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı SİHA'larla üstünlük sağladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerinden övgüyle söz etti.

Azerbaycan ordusu, çatışmaları körükleyen Ermenistan güçlerini bozguna uğrattı.

İşgal altındaki toprakların geri alınması devam ederken, operasyonlarda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) büyük rol oynuyor.

SİHA'ların Azerbaycan ordusunun envanterine katılmasıyla birlikte harekatın seyri değişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıplarının azaldığını söyledi.

"BU İMKANLAR BİZDE OLMASAYDI..."

Aliyev, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunun çok büyük etkisi var. Maşallah. Bu silahlı hava araçları dünyanın en üst düzey araçlarıdır. Onların Azerbaycan ordusunda olması bizim ordumuzu büyük derecede güçlendirmiştir.

Bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda can kaybının büyük olmamasını sağladı. Eğer bu imkanlar bizde olmasaydı Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'daki tankları, topları ve yaylım ateşi yapılarını yok etmek daha zor olabilirdi. Daha çok insan ölebilirdi.

Aliyev'den Türkiye'nin SİHA'larına övgü ViDEO

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA ÜRÜNLERİ BİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Bu mükemmel teknoloji, Türkiye halkının potansiyelini gösteriyor. Bizim Türk ekibi müttefikimiz, kardeşimiz var. Elbetteki Türkiye'nin bize gösterdiği manevi destek, moral... Aynı zamanda Türkiye savunma sanayisinin ürünlerinin bizde olması bizi güçlendiriyor ve bunu tüm dünya görüyor.

"TÜRKİYE, NATO'NUN İKİNCİ ORDUSUNA SAHİP"

Bugün Türkiye ordusu, NATO'da ikinci ordudur. Kimse Türk ordusunun karşısında duramaz. Bunu herkes gördü, herkes anladı. Biz de Türkiye ordusunun daha küçük modelini kuruyoruz. İnşallah beraber kuracağız ve bizim de karşımızda bölgede hiç kimse duramayacak.

"TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ"

Bizim ve Türkiye'nin işi Hak işidir. Biz, özümüzü savunuyoruz. Kendi vatandaşlarımızı savunuyoruz. Kendi toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz. Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yok."