Alman basını, CureVac aşısının başarısızlığını yazdı

İstediği koronavirüs aşısını geliştiremeyen firma, EMA'nın değerlendirme sürecinden çekildi. Bild, karşı karşıya kalınan durumu eleştiren habere imza attı.

Almanya'da biyoteknoloji şirketi CureVac'ın koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

CureVac'tan Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) gönderilen mektupta, "CVnCoV" adlı aşıyla ilgili değerlendirme sürecinden çekilme talebi iletildi.

"ALMANYA'NIN TAMAMI CUREVAC'A UMUTLA BAKTI"

Alman basınından Bild gazetesi, istediği sonucu elde edemeyen CureVac'ı manşetine taşıdı.

Haberde, "Küçük bir mucize yaratmak istediniz. Almanya'nın tamamı CureVac'a umutla baktı. Oradaki bilim insanları, Ocak 2020'den bu yana koronavirüse karşı hararetle araştırma yapıyordu. Piyasadaki ilk aşı olacaktı." ifadeleri kullanıldı.

"BÜYÜK İFLAS" AÇIKLANDI

CureVac CEO'su Werner Haas'ın dün "büyük iflası" açıkladığına vurgu yapıldı. Haziran ayının sonunda şirketin aşının etkinliğini açıkladığı ve oranın beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.

AŞIDAKİ BAŞARISIZLIK GÜNDEMDE

Aşının, son analize göre tüm yaş gruplarında yalnızca yüzde 48 oranında etkili olduğu belirtilerek, "O zamana kadar üretim uzun süredir devam etti. AB ile 225 milyon kutunun gelecek yıl teslim edilmesini öngören sözleşmeye uyulmalı." denildi.

"PARAYI GERİ ÖDEMEYECEĞİZ"

Sözleşme kapsamında CureVac'ın, Brüksel'den 450 milyon euro ödeme aldığı aktarıldı.

Haas, ödemeyle ilgili dün yaptığı açıklamada, "Bu, geliştirme için bir avans ödemesiydi çünkü fonumuz yoktu. Parayı geri ödemeyeceğiz." şeklinde konuştu.

AŞILAR İMHA EDİLECEK

Ayrıca doldurulmuş milyonlarca kutunun çöpe gideceğine dikkat çekildi. Haas, "Onları imha edeceğiz." dedi.

ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLAYACAKLAR

Koronavirüs aşısı geliştirme işleminden vazgeçmeyen CureVac, çalışmalara yeniden başlamayı planlıyor.

Şirket, önümüzdeki yılın başlarında, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlayacak "CV2CoV" aşısını piyasaya sürmek istiyor.