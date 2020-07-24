Alman basını: Erdoğan'ın gençlik hayali gerçek oldu

86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Alman basınında geniş yer buldu.

Alman devlet televizyonu ARD, önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olan Ayasofya'nın, bugün kılınacak cuma namazı ile tekrar cami statüsü kazanacağını ifade etti.

"ERDOĞAN'IN GENÇLİK HAYALİ"

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW), "Ayasofya için yeni dönem" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlik hayalinin" gerçek olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile fertleri, bakanlar ve davetliler ile cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde kılacağına değinen DW, bu adımın Hristiyan dünyasında tepkiye yol açtığına değindi.

AYASOFYA, ALMAN BASININDA

Bild gazetesi ise Ayasofya önünden çekilmiş fotoğraflarla servis ettiği haberinde binlerce insanın cami etrafında ibadet etmek için beklediğini aktardı.

Gazete, 20 bin polisin görev yaptığını belirterek, camiye gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldığını yazdı.