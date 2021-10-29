Alman basını, Federal Meclis'teki çiftleri yazdı

Federal Meclis'teki çiftler, Almanya'da gündem oldu. Bild, çiftlerin ilişkilerini mercek altına aldı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona ererken, Federal Meclis yeniden şekillendi.

Meclis'teki siyasiler kadar eşleri de konuşulmaya başlandı.

FEDERAL MECLİS'TE KİM KİMİ SEVİYOR

"Federal Meclis'te kim kimi seviyor? Aşk evine hoşgeldiniz" başlığıyla haberi aktaran Bild gazetesi, Alman meclisindeki çiftleri yazdı.

Olaf Scholz başbakanlığında kurulması beklenen muhtemel koalisyonun ortaklarından Hür Demokratik Parti'nin (FDP) lideri 42 yaşındaki Christian Lindner ve TV muhabiri 32 yaşındaki Franca Lehfeldt'in düğününün yaklaştığı kaydedildi.

KOALİSYON ORTAĞINDAN İKİNCİ EVLİLİK

Lindner ve Lehfeldt'in üç yıldır birlikte olduğu, FDP'li siyasetçinin ikinci evliliğini yapacağı belirtildi. Christian Lindner, 2011'den 2020'ye kadar Die Welt gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Dagmar Rosenfeld ile evli kaldı.

ÇOCUK SORUSUNA YANIT: İKİ, ÜÇ, DÖRT

"Çocuk sahibi olmayı planlıyor musunuz?" sorusuna Lindner, "Evet, Franca ve ben istiyoruz. İki, üç, dört..." yanıtını verdi.

"KOCAM TÜM SORUMLULUĞU ALIYOR"

Diğer çift, Yeşiller Partisi'nin geçen ay düzenlenen seçimlerde şansölye adayı gösterdiği Annalena Baerbock ve Daniel Holefleisch.

40 yaşındaki Baerbock, 48 yaşındaki halkla ilişkiler yöneticisi Holefleisch ile 2007'den bu yana evliliğini sürdürüyor. Çiftin, ilkokula giden iki çocuğu var.

Baerbock, eşi hakkında "Kocam tüm sorumluluğu alıyor ve evde çalışıyor." dedi.

MAAS VE WÖRNER

Merkel hükümetinin Dışişleri Bakanı 55 yaşındaki Heiko Maas, TV yıldızı 54 yaşındaki Natalia Wörner ile olan 5 yıllık birlikteliğiyle gündemde.

Gazete, "Arkadaşlık yüzükleri yakında alyans olacak mı?" sorusunu yöneltti.

SPAHN-FUNKE ÇİFTİ

41 yaşındaki Sağlık Bakanı Jens Spahn da 2017'den bu yana 40 yaşındaki Daniel Funke ile evli.

"İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) Dorothee Bar ve Bavyeralı politikacı Oliver Bar, 2006'dan bu yana evli. Bar ailesinde üç çocuk bulunuyor.

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Yeşiller'den Cem Özdemir ise 2003'te gazeteci Pia Maria Castro ile dünyaevine girdi. Özdemir, Castro ile birlikteliğini "İlk görüşte aşktı." şeklinde anlattı.



