Alman basını: Merkel'i özleyeceğiz

Koltuğunu devretmeye hazırlanan Merkel'in, görev süresi boyunca yaptıklarından bahsedildi. Alman halkının, Merkel'i özlemeye devam edeceği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 yıllık görev süresi önümüzdeki hafta sona erecek.

Alman basınından ARD, Merkel'in görevde iki hafta daha kalması halinde eski Başbakan Helmut Kohl'un rekorunu kırabileceğini ancak bu rekorun kaçtığını aktardı.

"ALMANYA'DA BİR NUMARA"

Haberde, "Popülarite ölçeğinde Alman politikacılar arasında açıkça bir numara. Angela Merkel'in son 16 yılda ülkemizi fırtınalı zamanlarda güvenle yönetmesine minnettar olabiliriz. Onu özlemeye devam edeceğiz." denildi.

"TARİH KİTAPLARINDAKİ YERİNİ ALACAK"

"Uzlaşma makinesi" olarak anılan Merkel'in, gelecekte tarih kitaplarındaki yerini alacağı belirtildi.

Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra ne yapacağı sorulan Merkel, kitap okuyup, uyumak istediğini söylemişti.

PUTİN VE Şİ İLE İPLERİ KOPARMADI

Alman Başbakan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi "zorlu rakipleriyle" iplerin kopmasına izin vermediği vurgulandı.

Merkel'in zayıf yönlerine de işaret edilirken, koronavirüs krizinin başlangıcında olduğu gibi "nadiren ve cesurca" iletişim kurduğu kaydedildi.

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