Alman basınından, tam aşılı olanlara 50 euro verilsin çağrısı

Sonbahara karantina olmadan girmek isteyen Almanya'da Bild, insanların aşıya teşvik edilmesi gerektiğini yazdı. Haberin görselinde Türeci ve Şahin'in bulunduğu 50 euro kullanıldı.

Koronavirüs salgınına karşı ülkenin çeşitli noktalarında aşı merkezlerinin kurulduğu Almanya'da, yeni bir yöntem tartışılıyor.

BioNTech'in kurucu ortakları olan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, ürettikleri aşıyla pandemiyle mücadelede önemli bir mesafe katedilmesine katkı sağladı.

"TAM AŞILANANLARA 50 EURO VERİLSİN"

Alman basınından Bild gazetesinin haberinde, aşılamanın hızlandırılması açısından tam aşılananlara 50 euro ödül verilmesi çağrısında bulunuldu.

Böylece karantinasız bir sonbaharın mümkün olduğu ve muhtemel bir para ödülünün geriye dönük ödenmesi gerektiği de kaydedildi.

TÜRECİ VE ŞAHİN'İ BANKNOTA YERLEŞTİRDİLER

Haberin fotoğrafında kullanılan banknotun üzerinde Türeci ve Şahin yer aldı. İki bilim insanının salgına karşı rolüne vurgu yapıldı.

Almanya'da şimdiye kadar yaklaşık 53 milyon kişi tam olarak aşılandı. Bu da nüfusun yüzde 67'sine tekabül ediyor.

HEDEF AŞILANMA ORANINI ARTIRMAK

Federal Meclis'te Hristiyan Demokrat Birliği'ni (CDU) temsil eden Thorsten Frei, "Bir ikramiye ile aşılama oranı önemli ölçüde artırılabilirse, sosyal ve ekonomik faydası da kat kat daha fazla olur." dedi.

50 EURO FİKRİNE DESTEK

Hür Demokratik Parti'den (FDP) Wieland Schinnenburg da 50 euro verilmesi fikrini savunanlardan. Ancak Schinnenburg, bunun sadece gelecekteki aşılanmaları kapsaması gerektiğini düşünüyor.

"300 EUROYA KADAR YÜKSELTİLSİN" ÇAĞRISI

Görüşlerine yer verilen ekonomi uzmanı Jan Schnellenbach, teşvikin 300 euroya kadar yükseltilmesini savunurken, gerekçesini "Bunun maliyeti, başka bir koronavirüs dalgasının neden olduğu hasarın çok altında." şeklinde açıklıyor.