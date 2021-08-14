Alman basınından, Türkiye'deki yardım kampanyasıyla ilgili algı operasyonu

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketlerine karşı düzenlenen kampanyaları çarpıtmaya kalkan Deutsche Welle, konu Almanya olunca farklı bir dil kullandı.

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarmak üzere hükümet harekete geçti.

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN YARDIM KAMPANYASI KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan felaketler ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası düzenlenecek.

ALMAN BASINI RAHATSIZ OLDU

Devlet ile milletin el ele vermesi, Alman basınını rahatsız etti. Deutsche Welle (DW), yardım kampanyası üzerinden Türkiye hakkında bir kez daha algı operasyonuna girişti.

"Yine felaket yine IBAN" başlığının atıldığı haberde, kampanyanın karalanmaya çalışıldığı görüldü. Ancak Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasında kullanılan dil dikkati çekti.

ALMANYA'DAKİ KAMPANYA HAKKINDA KULLANILAN DİL

Geçtiğimiz temmuz ayında Almanya'da aşırı yağışların yol açtığı büyük yıkımla ilgili haberde "Selzedelere destek için ülke çapında yardım kampanyaları başlatıldı. Alman Futbol Birliği ve Alman Futbol Ligi selden etkilenenler için 3 milyon euro yardım fonu ayırıyor." denildi.

Böylece Alman basınının yardım kampanyalarında konu Türkiye olunca imza atmaya çalıştığı algı, bir kez daha gözler önüne serildi.

Almanya'da selzedelerin hükümete tepkisi ViDEO