Alman Bild, Başbakan Scholz ve bakanlara tatil kurallarını hatırlattı Hükümet üyelerinin tatil süreleriyle ilgili habere imza atan Bild, 'akıllıca ve uygun şekilde' hareket edilmesi gerektiğini yazdı. Geçmişte uzun süreli tatile çıkan iki isimle ilgili yaşananlara dikkat çekildi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un tatile çıkması, Alman basınının gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Önceki haberinde tatildeki Scholz'a ülkenin karşılaştığı meseleleri sırayalan gazete, son haberinde ise tatil kurallarını hatırlattı.

"Hükümetimiz ne kadar süreyle tatil yapabilir?" başlıklı haberde Şansölye Scholz'a ve onun bakanlarına çağrıda bulundu.

"Scholz Avrupa'da, fazlasını ifşa etmiyor"

Scholz'un şu anda başka Avrupa ülkelerinde bir yerlerde bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

Daha fazlasını ifşa etmiyor. Diğer üst düzey politikacılar da tatilde.

Bakanlarımızın tatile gitmelerine gerçekte ne kadar süre izin veriliyor?

İç tüzük hatırlatması

Federal hükümetin iç tüzüğünde, her federal bakanın, koltuğundan 1 günden fazla ayrılmadan önce şansölyeyi bilgilendirdiği ayrıntısına işaret edilerek, 3 günden fazla devamsızlık ve seyahatlerde şansölyenin onayının alınması gerektiği kaydedildi.

"Akıllıca ve uygun şekilde yapmalılar"

Bakanların tatil planlarını şansölyeye bildirmesi gerektiği vurgulanarak bir de örneğe yer verildi:

Şansölye, Ukrayna savaşıyla ilgili olarak savunma bakanına şöyle diyebilir: üç hafta çok uzun.



Yöneticiler gibi bakanlar da izin alabilirler, ancak bunu akıllıca ve uygun bir şekilde yaptıklarından emin olmalıdırlar.

Sabit tatil kotası yok ama...

Politikacıların sabit bir tatil kotası olmadığı, bununla birlikte tatillerini her an kısa kesmek zorunda kalacaklarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

İki Alman Bakan örneği

Julian Nida-Rümelin'in, Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde "sınırları zorladığına", 2001 yazında Brezilya'daki balayında tam 1 ay 3 gün geçirdiğine dikkat çekildi.

Geniş kapsamlı tatil planlamasının en son örneğinin Anne Spiegel olduğu belirtildi.

Spiegel'in, 2021'de Ahr Vadisi'ndeki yüzyılın selinden hemen sonra, Rheinland-Palatinate eyaleti Çevre Bakanı olarak 1 aylık tatile gittiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu ismin, tatili hakkında yalan söylediği için Federal Aile İşleri Bakanı olarak görevinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.