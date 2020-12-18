Alman devlet televizyonunda PKK belgeseli

Türkiye'den kaçan PKK'lı teröristlere kucak açan Almanlar, devlet televizyonundan örgütün propagandasını da yapmaya başladı.

Alman devlet televizyonu ZDF'nin Info kanalında yayınlanan, “Baskı, terörizm ve ihanet altındaki Kürtler” başlıklı belgeselde açıkça terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

SKANDAL YAYIN

Belgeselde, Irak'ın Erbil kentinin yanı sıra Türkiye, Almanya, Suriye ve Irak'ın çeşitli diğer bölgelerinde çekilen görüntüler, Doğu Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak bir yandan Basra, diğer yandan da Hatay'a kadar uzanan geniş bir “Kürt bölgesi” haritası altında gösterildi.

Belgeselde Türkiye, işgalci ve bağımsız Kürt devletini engelleyen ülke olarak gösterildi.