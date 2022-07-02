Alman devlet televizyonundan enerji tasarrufu tüyoları

Rusya'nın savaştan sonra Avrupaya giden gaz vanalarını kapatmaya başlaması ile Almanya'da devletin yayın organları enerji tasarrufu çağrıları yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkileri gün geçtikçe artıyor...

Savaşla beraber Batı ülkelerinin yaptırımları ve Rusya'nın bu yaptırımlara karşı attığı adımlar nedeniyle enerji krizi patlak verdi.

Avrupa ülkeleri Rus enerjisine bağımlılıklarından kurtulmaya çabalasalar da kısa sürede bu mümkün görünmüyor.

Buna karşılık ise Rusya, Avrupa kıtasına giden boru hatlarını yavaş yavaş kısmaya başladı.

Enerji krizinden çıkış yolu: Tasarruf

Enerji krizinden en az şekilde etkilenmek için çaba harcayan Avrupa ülkelerinde çeşitli alternatifler yaratmanın yanında, tasarruf çağrıları ile de krizden çıkma yolu izleniyor.

Bu akapsamda Almanya krizin başından bu yana devlet kurumları üzerinden yaptığı tasarruf çağrılarını yinelemeye devam ediyor.

Otomobille hız yapmaktan duş almaya, tv kullanımından yaşam ortamlarını havalandırmaya Almanlar en ekonomik seçeneklere yönlendiriliyor.

"Soğuk su ile hızlı duş alın"

Bu önerilerin en çarpıcı örnekleri ise duşta tasarruf.

Devlet kanallarından yapılan yayınlarda, Almanların neredeyse üçte ikisinin günde en az bir kez duş aldığı ve duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilirken bu sürenin düşürülmesi çağrısı yapılıyor.

Bunun yanında su ısıtmak için enerji tüketiminin ciddi bir boyutta olduğu ve sürenin yanında su sıcaklığının da düşürülmesi gerektiğine, akıllı duş başlıklarının kullanımı ile daha verimli tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiliyor.

"Yeni nesil tasarruflu aletler kullanın"

Evin farklı alanlarında elektrikten de tasarruf yapılabileceğine vurgu yapılan yayınlarda, elektrik tüketiminin dörtte birinden fazlası, televizyonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi bilgi teknolojilerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bu kapsamda teknolojik aletlerin güç tasarrufu modunda kullanılmaları tavsiye ediliyor.

Yeni nesil teknolojik ev aletlerinin enerji tasarrufu konusunda daha verimli olduğu belirtilerek tüketicilerin bu ürünleri kullanmaları tavsiye ediliyor.

"Çamaşırları soğuk suda yıkayın, kurutma makinesi kullanmayın"

Kullanılmayan aletlerin fişinin çekilmesi, yıkama sonrasında kurutmanın makine yerine doğal yollarla yapılması, çamaşırların düşük sıcaklıklarda yıkanması gibi daha birçok uyarı bu yayınlarda halka ulaştırılıyor.