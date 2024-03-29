Alman gazeteciye 'soykırım niyeti belgesi' tepkisi BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Alman gazeteciyi eleştirdi. Albanese, İsrail’in 'soykırım niyetine ilişkin resmi bir belge olup olmadığı' hakkındaki soruyu yanıtladı.

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AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere saldırılarını değerlendirdi.

Albanese, İsrail'in Filistin halkına soykırımsal şiddet politikası uyguladığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin konuşan Albanese, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail soykırım yapıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip ve analiz ettikten sonra raporunu hazırladığını kaydeden Albanese, şöyle dedi:

Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor.

Alman gazetecinin sorusuna tepki

Albanese, Alman gazetecinin “İsrail’in soykırım niyetine ilişkin resmi bir belge olup olmadığı” sorusuna tepki gösterdi.

"Hiç böyle bir şey gördünüz mü?"

BM yetkilisi, söz konusu gazeteciye şu karşılığı verdi:

Sizce, Ruanda ve Bosna Hersek’teki hükümet yetkilileri ‘Soykırım yapmak istiyorum’ diyen bir belge yazmış mıdır? Hiç böyle bir şey gördünüz mü?

"Tüyler ürpertici"

Öte yandan Albanese, İsrail'in Gazze'de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının "tüyler ürpertici" olduğunu belirtti.

"Soykırımsal şiddet uyguluyorlar"

İsrail'in idari, askeri lider ve askerlerinin, Filistin halkına karşı şiddet, soykırım ve yok etme girişiminde bulunarak hukuk ilkelerini kasten çarpıttıklarını söyleyen Albanese, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor." diye konuştu.

"İsrail'i sadece kınamak işe yaramıyor"

Albanese, Gazze'de yaptıklarından dolayı İsrail'i sadece kınamanın ve İsrail'in "uluslararası hukuka saygı duymadığını" söylemenin bir işe yaramadığını da kaydetti.

Göreve başlamasının ardından sürekli eleştiriler aldığını ve bunun kolay bir süreç olmadığını belirten Albanese, zaman zaman tehditler aldığını ancak bunun kararlılığını ve yaptığı işin sonuçlarını değiştirmediğini ifade etti.

Albanese, 26 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyi'ne raporunu sunmuştu.