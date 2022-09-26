Alman gazetesi: Enerji krizi, Türkiye için fırsat

Avrupa'da yükselen enerji fiyatlarına dikkat çeken gazete, Türkiye'de kış rezervasyonlarının arttığını yazdı.

Rusya'dan doğalgaz kesintileri nedeniyle Avrupa, zor günler geçiriyor.

Kıta ülkelerinde enerji tüketimini olabildiğince aşağı çekebilmek üzere birçok tedbirin alınmasının yanı sıra ısıtma sistemlerinin kullanımına kısıtlama getirildi.

"Türkiye, güçlü bir kış sezonu bekliyor"

İsviçre'de Almanca yayımlanan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, "Türkiye, Avrupa'daki yüksek enerji fiyatları nedeniyle güçlü bir kış sezonu bekliyor." diye yazdı.

"Her kriz fırsatlar sunar"

Haberde, "Her kriz fırsatlar sunar. Bu, Avrupa'daki enerji krizi için de geçerli." denildi.

Enerji kıtlığı ve artan ısıtma faturalarının, uzun kış seyahatleri konusunda turizm endüstrisinin dikkatini çektiği kaydedildi.

Kış rezervasyonları yüzde 25 arttı

Neredeyse tüm Akdeniz ülkeleri için kış boyunca "uzun süreli konaklamalar" olarak adlandırılan paketler sunulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Türk turizm yetkilileri, ülkelerinin yeni trendden güçlü bir şekilde faydalanacağından emin. Kış rezervasyonları, geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Antalya'da kış aylarında da 100'e yakın otel açık olacak."