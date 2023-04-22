Alman gazetesi, Erdoğan'sız Türkiye'nin karşılaşacağı tabloyu yazdı Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ABD ve Avrupa'ya dönük söylem değişimi yaşanacağı belirtildi. Bu konuda CHP Lideri'nin danışmanı Çeviköz'ün sözleri hatırlatıldı.

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14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine bir aydan az bir süre kalırken, yabancı basında Türkiye ile ilgili yorumlar ve analizler artış gösteriyor.

Almanya basınından Frankfurter Rundschau gazetesi, "Erdoğan seçimleri kaybederse ne olur?" başlıklı analizinde 6'lı masanın dış politikada nasıl bir yol izlemeyi planladığını yazdı.

Analizde, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz'ün ifadelerine dikkat çekildi.

6'lı masanın dış politikasını yorumladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi halinde, Türkiye'nin "dış politika rotasını önemli ölçüde değiştirecek gibi göründüğü" belirtilirken, "Bunun Batı ile gergin ilişkiler açısından da sonuçları var." denildi.

Batı'dan bağımsız bir dış politika izleyen Türkiye, bunun son örneğini İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde gösteriyor. Stockholm yönetimi, henüz Ankara'nın iade talepleri doğrultusunda adım atmazken, üyelik süreci askıya alınmış durumda.

"Demirtaş ve Kavala serbest kalacak, İsveç hemen NATO'ya alınacak"

Söz konusu analizde, Çeviköz'ün, olası Kılıçdaroğlu yönetimi altında uluslararası arenada takip edilecek yol haritasına dair sözlerine işaret edildi:

Çeviköz'ün açıklamalarına inanılırsa, partisi Türkiye'de büyük bir dönüşü hedefliyor. Mart ortasında ABD'li siyasi dergi Politico'ya Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.



Ayrıca yeni Türk hükümeti, İsveç'i derhal NATO'ya kabul edecek ve Rusya'ya NATO üyesi olduğunu açıkça gösterecek. Türkiye'nin AB'ye 'demokrasiye dönüş yoluna' girdiğini göstereceğine dair de güvence verdi.

"Kılıçdaroğlu kazanırsa ABD ile ilişkiler 'daha iyi' olacak"

Öte yandan Çeviköz'ün, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda "ABD ile ilişkilerin 'daha iyi' olacağını" söylediği anımsatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri konusunda "hem ABD'yi hem de diğer NATO müttefiklerini tatmin edecek bir çözüm bulunacağını" vurguladığı aktarıldı ve şöyle denildi:

"Türk halkından oy istiyorlar ama Avrupa ve ABD'ye vaatlerde bulunuyorlar"