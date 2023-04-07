Bloomberg: Kılıçdaroğlu'na çoklu cumhurbaşkanı yardımcılığı fikri istikrarsızlık Kılıçdaroğlu'nun, göreve gelmesi halinde yedi yardımcı atama planı ABD'de gündem oldu. Alışılmadık olduğu belirtilen bu durumdan, "İstikrarsız bir düzenleme" şeklinde söz edildi.

ensonhaber.com

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, masanın etrafındaki 5 genel başkanı, seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ısrarıyla, bu yardımcılara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eklendi. Toplam yardımcı sayısı 7'ye yükseldi.

Bloomberg'ün gündeminde çoklu cumhurbaşkanı yardımcılığı var

Bloomberg, muhalefet cephesinde ortaya çıkan tabloya dikkati çekti. Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu düzenlemenin, istikrarsızlık örneği olduğu belirtildi.

CHP Lideri'nin kazanma ihtimaline ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları konusuna değinilen haberde, çoklu yardımcılık sisteminin risklerinden söz edildi.

"Alışılmadık, istikrarsız bir düzenleme"

Diğer genel başkanların yanı sıra Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili duruma işaret edildi:

Kılıçdaroğlu kazanırsa, diğer üçünün cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyor. Bu, herhangi bir hükümet için alışılmadık, istikrarsız bir düzenleme. Onları yönetmek zor olabilir.

"Dörtlü, siyasi ideolojide ayrılıyor"

Haberin devamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan söz konusu üç ismin ideolojik farklılıklara sahip olduğu anımsatıldı: