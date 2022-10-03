Petrol
88.92
4.44%
Euro
18.2506
0.63%
Dolar
18.5639
0.34%
Altın
993.26
0.51%
Borsa
3246
2.09%
Bitcoin
359.804
-0.37%
BTXN Coin
10.66
-5.58%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C
    Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor

    Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor

    Ankara'nın, Amerikan yapımı savaş uçağına alternatifler aradığı belirtildi. Bu kapsamda Avrupa ile Eurofighter konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, F-16 savaş uçağı tedariki konusunda ABD ile müzakereleri sürdürüyor.

    Ankara, söz konusu uçakla ilgili engellemelerin devam etmesi halinde alternatif seçeneklere yöneleceğini söylüyor.

    Alman basınından "aero.de" isimli internet sitesi, "Türkiye savaş uçağı arıyor" başlıklı haberinde, "Türkiye, Block 70 standardına sahip yepyeni F-16 savaş uçaklarının teslimatı için ABD ile görüşmelerini sürdürüyor." denildi.

    Türkiye'nin F-16'ya alternatif arayışları

    Ancak Washington yönetimi bu konuda "tereddüt ettiği için" Ankara'nın farklı seçeneklere baktığı kaydedildi.

    Bu seçeneklerin, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon savaş uçağından ve Rus yapımı Su-35'ten oluştuğuna dikkat çekildi.

    "Su-35 konusunda anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz"

    Haberde, "Odak noktası her zaman Su-35 oldu. Tek kişilik koltuklu uçak, uzun zamandır Türk hükümetinin, en azından yüzeysel, ilgisini uyandırdı. Su-35, en azından kamuoyunda bir seçenek olmaya devam ediyor.

    Türkiye ve Rusya'nın Su-35 konusunda gerçekten anlaşıp anlaşamayacaklarını göreceğiz." denildi.

    "Eurofighter daha gerçekçi"

    Su-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne entegrasyonun "zorlu" olacağı ifade edilerek, diğer taraftan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınma ihtimalinin "daha gerçekçi" olduğu vurgulandı.

    Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor #1

    Avrupa ile müzakereler devam ediyor

    Türkiye'nin asla alternatifsiz olmadığı, Eurofighter uçaklarının satın alınması konusunda Avrupa ile halihazırda müzakerelerin yürütüldüğü notu paylaşıldı.

    Aynı haberde, "Türkiye, Typhoon'un en son Tranche 3A veya Tranche 4 modelini almayı umuyor. Ankara, yine de F-16'yı tercih edeceğini gizlemiyor." diye eklendi.

    Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor #2

    Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor #3

    Alman gazetesi: Türkiye, Eurofighter satın almayı değerlendiriyor #4


    İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu
    3. Sayfa

    İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı
    Dünya

    Rusya ve Ukrayna'ya diyalog çağrısı

    Görüş Bildir