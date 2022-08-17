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    Alman gazetesi: Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yetiyor

    Alman gazetesi: Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yetiyor

    Askeri araçlarda yerlilik oranını artıran Türkiye'nin ortaya koyduğu başarı, Almanya'da konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 09:48
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    Türkiye'de üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor.

    Almanya basınından "focus.de" isimli internet haber sitesi, TB2'nin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil, tüm dünyadaki müşterilere ilham verdiğini" yazdı.

    "Türkiye'de işler değişik"

    Türkiye'nin askeri ürünlerde nasıl kendi kendine yeterli hale geldiği analiz edilerek, "Almanya'da, Ukrayna savaşında silahlar söz konusu olduğunda, insanlar genellikle orada olmayanlardan bahsediyor. Türkiye'de ise işler değişik." denildi.

    TB2'nin, savaş alanında büyük etkilere sahip, buna rağmen nispeten ucuz fiyatlı olduğu anlatıldı.

    "Almanya'dan daha iyi: Kendi kendine yeterlilik"

    Ukrayna savaşının, Türkiye'nin, en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin izlediği yol, Almanya'nınkinden sadece farklı değil, aynı zamanda daha iyi: kendi kendine yeterlilik." denildi.

    Savunma sanayiindeki atılımların 1970'li yıllarda ABD'nin uyguladığı silah ambargosu sonrası başladığı anımsatılarak, Türkiye'nin, kendisine gerekli silahları sağlayabilmek ve büyük oyunculara daha az bağımlı hale gelmek istediğinin altı çizildi.

    TB2 için sıraya giren ülkeler

    Haberde, "Fas, Tunus, Libya, Nijer, Etiyopya, Polonya, Türkmenistan ve Ukrayna Bayraktar'ın müşterisi.

    Nijerya, Umman, Pakistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Büyük Britanya ilgi gösteriyor ya da insansız hava aracının satın alınması için pazarlık yapıyor." notu paylaşıldı.

    Alman gazetesi: Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yetiyor #1

    Hedef, yüzde 100 kendi kendine yeterlilik

    SİHA yatırımlarından da söz edilerek, "Sadece bir yılda 1,6 milyar dolarlık drone yatırımı yaptılar. Yüzde 70 kendi kendine yeterlilik oranına ulaştılar. Hedef yüzde 100.

    Bayraktar'a ek olarak uçak gemisi, çeşitli zırhlı araçlar, tanklar, taşınabilir roketatarlar, helikopterler ve uydu sistemi geliştiriyorlar." ifadeleri kullanıldı.

    TB2 ile ilgili Rusya sorusu

    Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin arasındaki görüşme hatırlatılarak, "Batı'da alarm zilleri çaldı: NATO üyesi Türkiye, TB2'yi Rusya'ya da teslim eder mi?" diye soruldu.

    Alman gazetesi: Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yetiyor #2
    Alman gazetesi: Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yetiyor #3

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