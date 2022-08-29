Alman gazetesinden Türkiye'ye yönelik tehdit

Moskova ile konuşmaya devam eden Ankara, Batı'da endişeye yol açtı. Türkiye'de Rus şirketlerinin sayısının arttığı belirtilerek, "Batı'da hayal kırıklığı büyüyor" denildi.

Türkiye'nin, komşusu Rusya ile diyaloğunun devam etmesi, Batı'da rahatsızlığa yol açtı.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına katılmayarak, Moskova ile iletişimini sürdüren ve diğer taraftan Ukrayna'ya da talep ettiği askeri araçları sağlayan Ankara, savaşın bir an önce sona erdirilmesi için yoğun diplomasi yürütüyor.

Türkiye karşıtı yazı

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ), denge politikası izleyen Türkiye'nin tavrının Batı'yı rahatsız ettiği yönünde bir görüş yazısı yayınlandı.

Yazıda, Ankara'nın Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması nedeniyle övgüler aldığı ancak Kremlin'e uygulanan yaptırımları "baltaladığı" şeklinde ifadeler kullanıldı.

"Rus şirketlerin sayısı katlandı"

Türkiye'nin, Rusya'dan çıkan ve güvenli bir liman arayışında olan sermayeye alternatif olmaya çalıştığı belirtilerek, "İstanbul ve Antalya'da milyarlarca dolar gayrimenkullere park edilmiş durumda. Resmi rakamlara göre, Rus vatandaşları tarafından yönetilen şirketlerin sayısı sadece birkaç ayda katlandı." denildi.

Buna karşılık Türk şirketlerinin de Rusya'dan çekilen Batılı şirketlerin boşluklarını doldurmak istediği anlatıldı.

Türkiye için 'rahatsız edici komşu' dediler

Türkiye'nin açıkça hedef alındığı ve tehdit dilinin kullanıldığı yazıda, "rahatsız edici bir komşu" ifadesine yer verilerek, şöyle denildi:

"ABD, Türkiye'ye, Rusya ile olan bağları nedeniyle Türk bankalarına ve şirketlerine yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

Aynı şekilde Avrupalılar da Türk hava yolları şirketlerine Batı pazarını mı yoksa Rus pazarını mı tercih ettiklerini sorabilir.





"Batı'da hayal kırıklığı büyüyor"



Tahıl anlaşmasına rağmen, Batı'da Türkiye'ye yönelik hayal kırıklığı büyüyor. Soçi'deki (Erdoğan-Putin) görüşmenin gizliliği, şüpheleri daha da körükledi.

Tehdit dili kullandılar

Ankara, Batı'nın Türkiye'ye yönelik politikasını yeniden düzenlemesine neden olacak kadar özel rolünü aşırıya götürmemeye dikkat etmeli."