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    Alman kardinal Marx, cinsel istismar skandallarının ardından istifasını sundu

    Kardinal Reinhard Marx, istifa mektubunda, "cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmak" istediğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.06.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 13:31
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    Alman kardinal Marx, cinsel istismar skandallarının ardından istifasını sundu

    Almanya'da Köln Başpiskoposluğu, aylardır devam eden cinsel istismar krizi nedeniyle birçok istifaya sahne olmuştu.

    Avrupa ülkesindeki son gelişme, Münih Başpiskoposluğu'nda yaşandı.

    Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'ten, görevinden affını istedi.

    PAPA'YA İSTİFA MEKTUBU YAZDI

    Münih Piskoposluğu'ndan yapılan açıklamada, Kardinal Marx'ın 21 Mayıs'ta yazdığı mektupta Papa'dan "Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini" istediği belirtildi.

    Marx'ın kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili "kurumsal ve sistemik başarısızlığı" nedeniyle Papa Francis'e istifasını sunduğu kaydedildi.

    Alman kardinal Marx, cinsel istismar skandallarının ardından istifasını sundu #1

    "BAŞARISIZLIĞI GÖSTERİYOR"

    Kardinal Marx'ın mektubunda, "Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son 10 yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

    Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı'nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.

    Alman kardinal Marx, cinsel istismar skandallarının ardından istifasını sundu #2

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