Alman Katolik rahip, 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti Almanya'da yargılanan Katolik bir kilise rahibinin 5 yıl önce psikolojik rahatsızlığı bulunan ve o dönem 16 yaşında olan bir kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf ettiği bildirildi.

AA Katolik rahiplerden birinin daha istismarı ortaya çıktı. Bu kez itiraf bizzat kendisinden geldi. Otelde istismar etti 2018 yılında Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Katolik rahip, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve o dönem 16 yaşında olan kız çocuğuna bir otelde cinsel istismarda bulundu. Traunstein Bölge Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren rahip, suçunu itiraf etti. 'Pişmanım' Fotoğraflarının çekilmemesi için başına taktığı şapkayla yüzünü saklayan 37 yaşındaki rahip ifadesinde, Katolik kilisesinde gençlik papazıyken tanıştığı mağdura yönelik işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Zorla alıkoydu İddianamede, rahibin o dönem depresyonda olan ve antidepresan kullanan kızı otelde zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. Para cezasıyla yırtacak İtirafın ardından duruşmanın kısa süreceği öngörülürken, yapılan anlaşmayla sanığın 1,5 ile 2 yıl tecilli para cezası almasının yanı sıra mağdura 10 bin euro tazminat ödemesinin beklendiği ifade edildi. Mahkemenin nihai kararını haftaya açıklaması bekleniyor.