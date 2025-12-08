Alman ordusu drone savunma müfrezesi kuracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya harekete geçti...

Almanya'da İçişleri Bakanlığı bünyesinde geçen hafta kurulan drone savunma biriminin ardından Alman ordusu da benzer adım atmaya hazırlanıyor.

DRONE MÜFREZESİ KURULACAK

Almanya'nın ülkedeki altyapı ile önemli askeri tesislerin güvenliğini korumak ve muhtemel tehdit durumunda askerlerin geçiş güzergahlarını koruma görevi için yeni kurduğu Yurt Güvenliği Tümeni'nin Komutanı Tümgeneral Andreas Henne, son dönemde artan drone tehditlerine dikkat çekti.

Alman Die Welt Gazetesine konuşan Tümgeneral Henne, "Bu kapsamda 1 Temmuz 2026'dan itibaren Tümen bünyesinde taktik birim olarak adlandırılan 25 ila 50 askerden oluşan bir drone savunma müfrezesi kuracağız." dedi.

"ALTYAPIMIZI DRONE SALDIRILARINA KARŞI KORUMALIYIZ"

Rusya kaynaklı insansız hava araçları (İHA) tehditlerine ilişkin olarak konuşan Tümgeneral Henne Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) 1 Haziran'da Rusya topraklarındaki 4 havalimanındaki 41 askeri uçağın aynı anda vurulduğu "Örümcek Ağı Operasyonu"na değindi.

Henne, "Ukraynalıların Örümcek Ağı operasyonuyla Rusya'ya yaptıklarının gelecekteki tehdit manzaramızı tanımladığını varsayıyoruz. Bu özellikle kamyonların bir dinlenme tesisinde; örneğin Magdeburg kenti yakınlarında park halinde olabileceği ve aniden kapaklarının açılabileceği ve drone'ların havalanıp bir otoyol köprüsüne saldırabileceği anlamına geliyor. Altyapımızı bu drone saldırılarına karşı korumalıyız." diye konuştu.

Tümgeneral Henne, "Tehdit gerçek. Gerilimin arttığı bir dönemdeyiz. Rusya'nın yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarının topraklarımıza ulaşabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla, muhtemel herhangi bir isabetin etkilerini azaltmaya hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA KARŞI CAYDIRICILIK AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Andreas Henne, Yurt Savunma Tümeni'nin NATO ve Alman ordusunun konuşlandırılmasında temel bir rol oynayacağının altını çizerek, "Rusya'ya karşı caydırıcılık açısından hayati önem taşıyor. Almanya'da kurduğumuz merkezi sistem sorunsuz bir şekilde işlerse müttefik ve Alman birlikleri doğru zamanda doğru yere ulaşacaktır. Bu da Rusya'nın en başından itibaren NATO kuvvetlerinin büyük bir kısmını hesaba katması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu caydırıcılıktır ve savaşa girmek zorunda kalmamamızı sağlamanın en iyi yoludur." şeklinde konuştu.

Henne, Tümen olarak görevlerinin Almanya'daki geçiş yollarını yani birliklerin batıdan doğuya doğru hareket ettiği güzergahları açık tutmak olduğunu belirtti.

YOLLAR VE KÖPRÜLER KORUNACAK

Tümgeneral Andreas Henne, yollar ve köprülerin yanı sıra savunma için gerekli diğer kritik altyapıların da Tümen tarafından korunacağını söyledi.

Bu yılın başında kurulacağı duyurulan Yurt Güvenliği Tümeni, 1 Nisan 2025'te Kara Kuvvetleri komutası altında göreve başlamış, 59 yaşındaki Tümgeneral Andreas Henne de tümen komutanlığına getirilmişti.