Güney Yemen'i ele geçiren BAE destekli STC, bağımsızlık ilan edebilir

Güney Geçiş Konseyi (STC) birlikleri, bir süredir Güney Yemen'de iktidar için mücadele ediyordu.

BAE destekli militer grubun sekiz vilayetin tamamını kontrol altına almasıyla birlikte 1960'tan beri ilk defa ülkenin ikiye bölünmesi olasılığı söz konusu.

10 BİN ASKERLİK GRUP HAMLE YAPTI

10 bin askerden oluşan bir STC grubu, önce petrol bakımından zengin olan Hadramut vilayetine sonrasında da Umman sınırındaki Marah'a ilerledi. Umman, önce sınırı kapatıp Güney Yemen bayrağının indirilmesini talep etse de ardından geri adım attı.

Bu hamle sonucunda STC birlikleri, Güney Yemen'i oluşturan sekiz vilayetin hepsini ele geçirmiş oldu.

The Guardian'ın haberine göre, Yemen'deki baskın dış güç olan Suudi Arabistan'ın desteklediği birlikler de Güney Yemen'in başkenti Aden'den çekildi.

BAĞIMSIZLIK İLAN EDİLEBİLİR

Tam ve ani bir bağımsızlık kararı, STC için riskli olabilir. Grubun yaklaşımının orta vadede bir referandum düzenleyerek Kuzey'den bağımsızlık ilan etmesi muhtemel.

STC'nin geleceği konusundaki son karar, destekçileri olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı.

Grubun bu hamlesinin, Suudi Arabistan'ın Sudan'daki savaşın bitirilmesi için ABD'den istekte bulunmasına tepkili olan BAE'nin yaktığı yeşil ışıkla yürürlüğe girdiğine yönelik spekülasyonlar sürüyor.