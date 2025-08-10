Alman otomotiv üreticisi iflas bayrağını çekti! Otomobil parçaları açık artırmaya çıkıyor

Almanya merkezli elektrikli araç girişimi olan Sono Motors, iflas ettiğini resmen duyurdu. Güneş enerjili ve uygun fiyatlı mobilite çözümleriyle bilinen şirketin iflası sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Otomobil sektöründe devrim yaratmayı hedefleyen şirket, yaşanan mali sıkıntılara daha fazla dayanamayarak iflas bayrağını çekti.

Çatısında fotovoltik paneller barındıran ve şehir içi kullanım için tasarlanmış olan Sono Sion modeli için sürdürülen projelerinde yarıda kaldığı belirtildi.

PARÇALAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK!

Sürekli olarak yaşanan üretim gecikmeleri, maliyetlerin beklenenden yüksek çıkması ve rakip firmaların daha kapsamlı modelleri daha düşük fiyata sunması, Sono Motors’un iflas etme nedenleri arasında gösterildi.

Kendi araçlarını üretmeyi bırakıp güneş enerjisi teknolojisi sağlayıcısı olarak yola devam etmeyi planlayan Sono Motors’un elinde kalan otomobil parçaları ve projelerin ise resmi web sitesinde düzenlenecek olan açık artırma ile satışa çıktığı belirtildi.

Toplam 267 ürünün yer aldığı açık artırmada; elektrik motorları (50 Euro başlangıç fiyatıyla), galvanizli gövdeler, tamponlar, komple kablo setleri ve en dikkat çekeni entegre fotovoltaik panellere sahip prototip araçlar bulunuyor. Bu özel prototiplerin başlangıç fiyatı ise sadece 600 Euro olarak belirlendi.