Her geçen gün orantısız güç kullanan Alman polisi canlı yayında doktorun evini bastı.

Almanya'da polis memurları Youtube kanalından yayın yapan doktor Andreas Noack'ın evine canlı yayın sırasında baskın düzenledi

Yayın sırasında şaşkına dönen Noack, bir hayli panikledi. Yayın devam ederken yapılan baskında korkusunu gizleyemeyen doktor, ne yapacağını bilemedi.

CANLI YAYINI BASTILAR

Canlı yayını basan Alman polisi, Noack ve evde bulunan diğer kişiye ellerini göstererek yere yatmalarını söyledi.

O anlar canlı canlı kaydedildi.

Alternatif tıp uzmanı olan Noack, ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapıyor.

Alman polisi canlı yayını bastı İZLE

