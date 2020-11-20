Dolar
7.5409
-0.1192%
Euro
8.96
-0.137%
Altın
1863.64
-0.1682%
Borsa
1313.02
1.4134%
G. Altın
451.317
-0.3794%
Bitcoin
134724.34
-1.2189%
EXEN Coin
12.35
0.40%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Alman polisi canlı yayını bastı

    Alman polisi canlı yayını bastı

    Her geçen gün orantısız güç kullanan Alman polisi canlı yayında doktorun evini bastı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 02:08
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 02:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya'da polis memurları Youtube kanalından yayın yapan doktor Andreas Noack'ın evine canlı yayın sırasında baskın düzenledi

    Yayın sırasında şaşkına dönen Noack, bir hayli panikledi. Yayın devam ederken yapılan baskında korkusunu gizleyemeyen doktor, ne yapacağını bilemedi.

    CANLI YAYINI BASTILAR

    Canlı yayını basan Alman polisi, Noack ve evde bulunan diğer kişiye ellerini göstererek yere yatmalarını söyledi.

    O anlar canlı canlı kaydedildi.

    Alternatif tıp uzmanı olan Noack, ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapıyor.

    Alman polisi canlı yayını bastı İZLE

    Alman polisi canlı yayını bastı #1

    Alman polisi canlı yayını bastı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir