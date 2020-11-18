Alman polisi, milletvekiline ters kelepçe taktı

Berlin'de, federal hükümetin koronavirüs politikalarına karşı yapılan protestolara müdahale eden polis, AfD Milletvekili Karsten Hilse'ye ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Enfeksiyon Koruma Yasası'nın sertleştirilmesi için hazırlanan tasarıyı protesto etmek amacıyla binlerce kişi Meclis binasının yakınındaki Brandendenburg Kapısı’nın önünde toplandı.

Göstericilerin maske ve hijyen kurallarına uyma uyarılarına karşı çıkması ve Federal Meclis binasına doğru yürümek istemesi üzerine polis göstericilere müdahale etti.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan ve TOMA’ları hazır tutan polis gösteriyi sonlandırmak için protestoculara karşı tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Alman polisi milletvekiline test kelepçe taktı VİDEO



MİLLETVEKİLİNE TERS KELEPÇE

Şişeler ve maytap atan göstericiler ile polis arasında arbede çıktı. Polis birçok protestocuyla birlikte, AfD Milletvekili Karsten Hilse'yi de ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

O anlara ilişkin görüntüler ise diğer protestocuların kameralarına yansıdı. Hilse ve partisi, görüntüleri Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi.

"DİKTATÖRLÜK YOLUNU AÇACAK"

Protestocular Enfeksiyon Koruma Yasası’nın sertleştirilmesine ilişkin tasarının kabul edilmesi durumunda demokrasinin askıya alınacağını ve diktatörlük için yolun açılacağını savunuyor.