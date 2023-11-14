Alman polisinden bıçaklı saldırgana kurşun yağmuru Almanya'da bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutularak etkisiz hale getirildi. Son yıllarda Almanya'da polis tarafından yaralanan ve öldürülen kişilerin sayılarındaki artış dikkat çekiyor.

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İHA

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach kentinde bir süpermarket soygunu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.

Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, diğer polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırgan ağır yaralı

Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.

Olay anı canlı yayınlandı

Yaşananlar bir kafeden canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son yıllarda Almanya'da polis tarafından yaralanan ve öldürülen kişilerin sayılarında artış olduğu belirtilirken polis şiddeti ülkede yeniden gündeme geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)