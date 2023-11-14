Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach kentinde bir süpermarket soygunu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.
Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, diğer polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Saldırgan ağır yaralı
Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Olay anı canlı yayınlandı
Yaşananlar bir kafeden canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son yıllarda Almanya'da polis tarafından yaralanan ve öldürülen kişilerin sayılarında artış olduğu belirtilirken polis şiddeti ülkede yeniden gündeme geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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