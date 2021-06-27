Düsseldorf kentinde düzenlenen gösteride polis şiddeti sonucu 2 gazeteci yaralandı.

Almanya'da polis şiddeti devam ediyor...

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümetinin bir yasa tasarısını protesto etmek için toplananları fotoğraflayan DPA foto muhabiri polisin saldırısına uğradı.

COPLA DÖVDÜ

Copuyla defalarca foto muhabirine vuran polis, başka gazeteciyi de aynı yöntemle darbetti. DPA söz konusu polis memuruna yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

DPA Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann, polisin tavrını basın özgürlüğüne yönelik yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi ve olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Alman polisinden gazetecilere coplu saldırı ViDEO