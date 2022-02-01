Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt miras için evlat edindi

Unvanını ve 15 milyon sterlinlik mirasını bırakmak için 27 yaşındaki arkadaşının oğlunu evlat edinen Alman Prens, “Çocuk büyütmek zorunda değilsiniz” şeklinde açıklama yaptı.

Macar asıllı Hollywood yıldızı Zsa Zsa Gabor, 2016'da 99 yaşındayken öldü.

Oyuncu hayatı boyunca 9 evlilik yaptı ve son eşi Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt oldu.

Zsa Zsa Gabor ile 1986'dan ölümüne kadar evli kalan 78 yaşındaki Prens von Anhalt, servetini ve unvanını miras olarak bırakabilmek için 27 yaşındaki Kevin Feucht adlı Alman'ı evlat edindi.

“ÇOCUK BÜYÜTMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ”

Bin yıllık bir kraliyet soyunun çocuğu olmadığı için bitmesini istemediğini belirten Von Anhalt, yetişkin bir oğul evlat edinmeye karar verdiğini söyledi.

Tüm bu süreci televizyonda anlatmasının nedenini de açıklayan von Anhalt, “İnsanlara yalnız olmaları gerekmediğini göstermek istedim. Çocuk büyütmek zorunda değilsiniz. Bir yetişkini evlat edinebilirsiniz, böylece size yardım edecek birine de kavuşmuş olursunuz.” dedi.

EVLAT EDİNDİĞİ GENÇ BİR ARKADAŞININ OĞLU

Von Anhalt, kendisinin de Almanya işçi sınıfından gelen bir ailede, bir polisin oğlu olarak doğduğunu, 1979'da 35 yaşındayken, Alman Prenses Auguste von Anhalt tarafından evlat edinilmesinin ardından prens olduğunu hatırlattı.

Prensin bir arkadaşının oğlu olan Kevin, anlaşmaya göre, von Anhal'ın yaşlılık nedeniyle yapamadığı işlerini yapacak, hastalandığında ve hayatının son günlerinde de ona bakacak.

“MİRASI FAYDALI İŞLER İÇİN KULLANMAMI İSTİYOR”

Kevin, von Anhalt öldükten sonra maddi getirisi olmayan ama prestiji olan prens unvanını alacak…

Ayrıca 15 milyon sterlinlik mirası da ona kalacak.

Kevin, “Prens babam mirası faydalı işler için kullanmamı istiyor.” dedi.

“EVLAT EDİNDİKLERİMİZ ALIP BAŞINI GİTTİ”

Von Anhalt, Gabor’la evliyken 5 kez sorunlu evlat edinme işlemiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Prens, “Evlat edindiklerimiz alıp başını gitti. Biri Dubai’ye gitti, diğeri prens unvanını Almanya’da bir striptiz kulüpleri zincirini tanıtmak için kullandı.” dedi.

PRENSLİK UNVANINI KULLANABİLMEK İÇİN KİRA ÖDÜYORLAR

Evlat edindiği diğer oğullarının bazılarının prenslik unvanını kullanabilmek için kendisine kira ödediklerini belirten von Anhalt, “Onların ben öldükten sonra mirastan pay istemesi konusunda endişeli değilim. Çünkü mirasımın Kevin’e kalması için önlem aldım.” diye konuştu.