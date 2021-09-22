Alman seçmenlerin yeni hükümetten beklentileri

Seçimler için geri sayıma geçilen Almanya'da seçmenler, koalisyon beklediklerini ancak hükümetin kurulmasında gecikme yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Almanya halk, 26 Eylül Pazar günü düzenlenecek erken genel seçimlerde sandık başına giderek 16 yıllık Angela Merkel başbakanlığı dönemi sonrası için kararını verecek.

Yaklaşık 60 milyon seçmenin bulunduğu ülkede Alman seçmenler, seçimlere sayılı günler kala görüşlerini paylaşırken, Merkel'in yerine geçecek kişinin işinin zor olduğu yönünde benzer görüşleri dile getirdi.

"TEKRAR BÜYÜK KOALİSYON OLABİLİR"

Alman seçmenler, hükümetin hızla kurulmasını ve yeni hükümetten Merkel dönemindeki istikrarın korunmasını istiyor.

Kevin Koriat, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yine iktidarda kalacağına inandığını belirterek, "CDU'nun devam edeceğine inanıyorum. Tekrar büyük bir koalisyon olabilir. Ama CDU'nun Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) liderliğinde bir koalisyona gireceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Koriat, ilk kez tarihte üçlü koalisyon yapılması gerekeceğini, bunun işleri zorlaştıracağı öngörüsünde bulundu.

"YILBAŞINA KADAR YENİ HÜKÜMET KURULMALI"

Emekli Anne Hörning ise yeni hükümetin eğilmesi gerektiği öncelikli konuların sosyal meseleler olduğunu belirterek bunlara kira, eğitim iyileştirilmesi ve emeklilik maaşlarının güvence altına alınmasını örnek verdi.

Hörning, "Ben isteklerimi sıraladım. Ancak dış politika konusunda partilerin düşünceleri genel olarak aynı. Dış politikada çok fazla değişiklik beklemiyorum." dedi.

Anne Hörning, 2017'de hükümetin kurulmasının 6 ay gibi bir zaman aldığını hatırlatarak, "Bu sefer çok uzamamalı. Yılbaşına kadar yeni hükümet kurulmalı. Mümkünse kasım sonunda Almanya yeni hükümetine kavuşmalı." yorumunu yaptı.

"MERKEL'İN GİTMESİ ÜZÜCÜ"

Marion Schmidt de partilerin programlarının çok renkli olduğunu, ancak içerilerini yetersiz bulduğunu söyledi.

Tüm partilerin iklim konusunda bir şeyleri değiştirmek istediğini kaydeden Schmidt, "Bence seçim programlarını iyi okuyarak oy vermek gerekiyor. Ben kararımı verdim. 26 Eylül'deki seçim için doğru kararı verdiğimden eminim." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dönemini de değerlendiren Schmidt, "Merkel'in gitmesi aslında üzücü. 16 yılda istikrar sağladı. Ama belki başbakanlığı daha erken bıraksaydı, yeni gelecek başbakanın işinin kolaylaştırabilirdi. CDU adayı şu anda nasıl bir seçim mücadelesi yürüteceğini bilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SPD LİDERLİĞİNDE BİR HÜKÜMET KURULABİLİR"

Seçim sonrası dönemin "çok çılgın geçeceği" tahmininde bulunan Schmidt, "Koalisyon ihtimalleri çok fazla. Tekrar büyük koalisyon olabilir. Belki SPD liderliğinde bir hükümet kurulabilir." diye konuştu.

Sol eğilimli bir seçmen olduğunu gizlemeyen Mark Friedrich, "CDU'nun muhalefette kalmasını isterim. Hükümetin biraz daha sol eğimli olmasını arzu ederim. CDU'yu seçmem ama Merkel dönemine olumsuz bakmıyorum. Merkel dönemi, iyi bir dönemdi." dedi.

"SEÇİMLER ÖNCEKİLERE GÖRE DAHA ZORLU OLACAK" TAHMİNİ

Friedrich iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğuna işaret ederek, "İklim konusunda CDU ve SPD anlaşamıyor. Bunların dışında hangi hükümet olursa olsun ekonomik büyüme güvence altına alınmalı." ifadesini kullandı.

İlk kez bu seçimlerde oy kullanacağını açıklayan Danielle Hensche de bu yılki seçimlerin, geçmiş yıllardaki seçimlere oranla daha zor geçeceğini söyledi.

26 EYLÜL'DE YENİ BAŞBAKAN BELİRLENECEK

Pazar günkü seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock Merkel'in koltuğuna oturmak için yarışacak.

Almanya'da oy kullanabilecek 18 yaş üzerindeki seçmen sayısı 60,4 milyon. Seçmenlerin yaklaşık yarısı Kuzey Ren-Vestfalya (12,8 milyon), Bavyera (9,4 milyon ) ve Baden-Württemberg (7,7 milyon) eyaletlerinde yaşıyor.

Türkiye kökenli Alman seçmen sayısının yaklaşık 900 bin olduğu ifade ediliyor. Almanya'da ikamet eden ancak Alman vatandaşı olmadığı için oy kullanamayacak kişilerin sayısı ise 11,4 milyon.