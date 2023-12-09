Alman vatandaşı 6 kişilik aile, İsrail'in Gazze saldırılarında öldürüldü Doktor olarak çalışan Abujadallah, ailesiyle kaldığı evin oturma odasında İsrail ordusunun hedefi oldu.

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarında binlerce sivili öldürdü.

Almanya’da doktorluk yapan Yousuf Abujadallah ve ailesi, İsrail'in bombardımanında yaşamını yitirdi.

Abujadallah'ın eşi Ayah ve çocukları Salahuddin (10), Mohammed (9), Abdulrahman (3) ve henüz 1 yaşına girmemiş Omar, İsrail askerlerince hayattan koparıldı.

İşe başlamadan önce ailesini görmek için Gazze'ye gitti

Alman basınından Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, ​​​​​​​Abujadallah, 1 Kasım’da Dortmund’daki bir hastanede işe başlamadan önce ailesini ziyaret etmek için Gazze’ye gitti.

Oturma odasında öldürüldüler

Burada satın aldığı bir arsada ev yaptırmak istiyordu. Ancak 25 Ekim’de ailesiyle birlikte kaldığı evin oturma odasında, İsrail’in bombardımanları sonucu hayatını kaybetti.

Enkazdan 2 hafta sonra çıkarıldılar

Yousuf Abujadallah’ın kardeşi Ahmed Abujadallah, ağabeyi ve ailesinin cesetlerinin parçalarını enkazdan ancak 2 hafta sonra çıkarabildiklerini anlattı.

Haberde, belgelerde aile fertlerinin ölüm tarihinin bu yüzden 10 Kasım olarak geçtiği aktarıldı.

Berlin'den açıklama: Ölenler arasında Alman aile de var

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ne yazık ki şu anda Gazze'deki çatışmaların kurbanları arasında bir Alman ailenin de bulunduğunu varsaymak zorundayız.

Abujadallah ve ailesi, İsrail’in bombardımanları sonucu Gazze’de hayatını kaybeden ilk Alman vatandaşları oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)