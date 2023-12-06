Alman vatandaşlığı için 'İsrail'e destek' şartı Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa başvuranların, "İsrail'in var olma hakkını" desteklediğini yazılı olarak beyan etmesi gerekiyor.

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İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği insanlık suçu tüm şiddetiyle sürerken, ABD ve Almanya'nın başını çektiği çok sayıda Batılı devlet, İsrail'in yanında yer alıyor.

Özellikle Almanya'nın İsrail'e askeri mühimmat ve finansal yardım desteğinde bulunması, ülkede yaşayan Müslümanların büyük tepkisini çekti.

Müslümanlar, birçok şehirde Filistinlilere destek olmak, savaşı durdurmak amacıyla eylemler düzenledi.

Özellikle Berlin'de güvenlik güçlerinin, gösterileri 'teröre destek verildiği' bahanesiyle engellemeye çalıştığı esnada, sert müdahalelerde bulunması nedeniyle polis ve eylemciler arasında karşılıklı çatışmalar yaşandı.

Irkçılık yeniden yükseliyor

Yaşanan olaylar, ülkede ırkçılığın yeniden yükselmesini sağlarken, ırkçıların en büyük hedefinin Müslümanlar olduğu biliniyor.

Vatandaşlık başvurusunda İsrail şartı

Deutsche Welle'nin haberine göre, Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlığa alınmak için başvuranların artık "İsrail'in var olma hakkına" desteğini beyan etmesi gerekiyor.

Ayrıca başvuru sahiplerinin, vatandaşlığa alınmadan önce "İsrail Devleti'nin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını" yazılı olarak teyit etmesi gerektiği belirtiliyor.

Bakanlık kararname yayınladı

Bakan Tamara Zieschang (CDU) Salı günü Magdeburg'da yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın kasım ayı sonunda ilçelere ve bağımsız şehirlere gönderdiği bir kararnameyle bunu şart koştuğunu söyledi.

Alman Basın Ajansı'nın ulaşabildiği kararnamede, İsrail devletinin var olma hakkının Alman devletinin varlık nedeni olduğu ifade edildi.

Zieschang, vatandaşlığa kabul durumunda, "antisemitik tutumların mevcut olduğuna dair belirtiler olup olmadığına" dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yabancılara antisemitik suç baskısı

Yerel makamlara gönderilen mektupta, yabancıların özgür demokratik temel düzene karşı faaliyetlerde bulunmaları halinde vatandaşlığa kabul edilmeyecekleri belirtiliyor.

Buna antisemitik suçlar ya da İsrail'in var olma hakkının inkarı da dahil.