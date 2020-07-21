Dolar
6.8358
-0.3251%
Euro
7.858
0.0955%
Altın
1838.89
1.1551%
Borsa
118042
-1.0386%
G. Altın
404.472
0.9441%
Bitcoin
63777.1
0.8801%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları

    Almanya ve Yunanistan dışişleri bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "yasa dışı" olarak nitelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 19:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları

    Atina'da bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    İkilinin gündemlerinde Doğu Akdeniz  ve ayasofya vardı.

    Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları #1

    "YASADIŞI FAALİYET"

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "yasa dışı" olarak tanımlayan Yunan bakan, Türkiye'nin bu  tutumunun Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

    Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları #2

    "PROVOKATİF EYLEM"

    Yunan Bakan Dendias, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını da "provokatif bir eylem" şeklinde nitelendirdi.

    Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları #3

    "DOĞU AKDENİZDE DOĞAL GAZ ARAMAYI DURDURUN"

    Alman Bakan Maas ise,  Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde gelişme olduğu taktirde  Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

    Maas Almanya'nın, Kıbrıs açıklarında Türkiye tarafından sondaj çalışmaları yapılması karşısında tavrının oldukça net olduğunu belirterek, "Türkiye uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeli. Bu bağlamda, Ankara ile AB ilişkilerinin gelişebilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı eylemlerden kaçınması gerekiyor" diye konuştu.

    Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları #4

    Görüş Bildir