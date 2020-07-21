Alman ve Yunan bakanların Doğu Akdeniz açıklamaları

Almanya ve Yunanistan dışişleri bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Atina'da bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İkilinin gündemlerinde Doğu Akdeniz ve ayasofya vardı.

"YASADIŞI FAALİYET"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "yasa dışı" olarak tanımlayan Yunan bakan, Türkiye'nin bu tutumunun Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

"PROVOKATİF EYLEM"

Yunan Bakan Dendias, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını da "provokatif bir eylem" şeklinde nitelendirdi.

"DOĞU AKDENİZDE DOĞAL GAZ ARAMAYI DURDURUN"

Alman Bakan Maas ise, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde gelişme olduğu taktirde Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Maas Almanya'nın, Kıbrıs açıklarında Türkiye tarafından sondaj çalışmaları yapılması karşısında tavrının oldukça net olduğunu belirterek, "Türkiye uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeli. Bu bağlamda, Ankara ile AB ilişkilerinin gelişebilmesi için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıcı eylemlerden kaçınması gerekiyor" diye konuştu.