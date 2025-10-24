Almanlar araç yakıtını kendileri dolduruyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt dışına çıkan pek çok kişi, Almanya’daki benzin istasyonlarında pompacı olmadığını fark ediyor.

Sürücüler yakıtlarını kendileri dolduruyor, ardından ödemeyi otomatik sistem üzerinden gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada bir içerik üreticisi, bu durumun sebebini basit bir şekilde anlattı.

İKİ NEDENİ VAR

Bir içerik üreticisinin sosyal medyada anlattığına göre, Almanya dünyanın en yüksek işçi ücretlerinden birine sahip. Bu nedenle istasyonlarda ekstra personel çalıştırmak işletmeler için ciddi bir mali yük oluşturuyor.

Ancak konu sadece ekonomiyle sınırlı değil, işin içinde güven faktörü de var. Almanya’da sistem tamamen güven esasına dayanıyor. Sürücüler depolarını doldurduktan sonra istasyonun içine girip ödemeyi yapıyor.

Her istasyonda plakalar anında kaydediliyor. Yakıtını ödemeden ayrılan bir sürücü, daha sonra hiçbir istasyondan yakıt alamıyor.