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    Almanların en büyük endişesi enerji krizi, enflasyon ve savaş

    Almanların en büyük endişesi enerji krizi, enflasyon ve savaş

    Almanya'da yapılan bir ankette, vatandaşların derinleşen enerji krizi, yükselen enflasyon ve savaş konusunda giderek daha fazla endişe duyduğu ortaya çıktı.
    • 22.09.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 23:37
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    Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa enerji krizi gündeme oturdu…

    Birçok Avrupa ülkesi, önümüzdeki kışın zor geçeceğine dair endişeler yaşamaya başladı.

    Yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra hayat pahalılığı da gündeme oturdu..

    Almanlar en çok enerji krizinden endişe duyuyor

    Civey şirketinin Canada Life için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu önümüzdeki yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor.

    8 - 12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcıyla yapılan ankette, Almanya'da enerji krizi yüzde 68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken, bunu yüzde 64 ile enflasyon ve yüzde 55 ile savaşın takip ettiği sonucu çıktı.

    Ankete katılanların yüzde 48'inin birikimlerinin olmadığı belirtildi

    AA'da yer alan habere göre, ankete göre enflasyon insanları tedirgin ediyor ve katılımcıların yüzde 48'i hiçbir birikimde bulunamadıklarını belirtiyor.

    Almanların en büyük endişesi enerji krizi, enflasyon ve savaş #1


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