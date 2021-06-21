Almanya, AB-Türkiye göç mutabakatının güncellenmesini istiyor

Alman Bakan Maas, Ankara ile varılan anlaşmanın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın gündeminde Türkiye ile göç mutabakatı var.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki göç mutabakatına ilişkin konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÖÇ YÜKÜNÜ ÜSTLENDİĞİNİ KABUL EDELİM"

Maas, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile göç konusundaki iş birliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Alman bakan, "Türk hükümetiyle olan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin, önemsiz görülmeyecek göç yükünü bizim için üstelendiğini kabul etmek gerekir." dedi, Ankara ile varılan mutabakatın geliştirilmesi çağrısı yaptı.

"GÖÇ MUTABAKATINI GÜNCELLEYELİM" ÇAĞRISI

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ve bölgedeki başka ülkelerden gelen mültecilerin yaşadığına işaret eden Maas, "AB'nin de Türkiye ile olan göç mutabakatının daha da geliştirilmesine ve güncellenmesine büyük ilgi duyduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"PARASIZ OLMAYACAĞI NET"

Maas, yeni bir mutabakatın yapılması durumunda AB'nin Türkiye'ye maddi destek vermesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"Herhangi bir rakam ortaya atmak istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı tamamen nettir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER YAPICI"

Türkiye’nin nihayetinde önemli maliyeti üstlendiğini ve başkalarının bundan tasarruf ettiğini vurgulayan Maas, bunun, milyonlarca insana bakmayla ilgili bir konu olduğunu belirtti.

Maas, Türkiye ile ilişkilerin halihazırda nispeten yapıcı olduğunu sözlerine ekledi.