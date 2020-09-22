Almanya Başbakanı Merkel'den BM’de reform çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nin net kararlar alınması sırasında engellerle karşılaştığını belirten Merkel, Konsey üyelerinin hemfikir olması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. yıl dönümü vesilesiyle videolu mesaj yayınladı.

Merkel, mesajında BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulundu.

21. yüzyılın küresel zorluklarıyla başa çıkabilmek için BM'nin daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Net kararlar alınması gerektiğinde BM Güvenlik Konseyi çok sık engelleniyor. Reformlara ihtiyacımız var." dedi.

FİKİR BİRLİĞİ VURGUSU

Ülkesinin genişletilmiş bir Güvenlik Konseyi'nde de memnuniyetle sorumluluk almaya hazır olduğunun altını çizen Merkel, BM'nin nihayetinde ancak üyelerinin hemfikir olabilmesi durumunda iyi olabileceğini söyledi.

"REFAHIMIZ VE ACILARIMIZ BÖLÜNDÜ"

Merkel, bazı ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin BM'yi ideallerinin gerisinde bıraktığına işaret ederek, "Kendi başına daha iyi başa çıkabileceğini düşünen yanılıyor. Refahımız ve acılarımız bölünmüş durumda. Biz tek bir dünyayız." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN KALICI ÜYELİK TALEBİ

Öte yandan Almanya, iki yıldır daimi olmayan üye olarak temsil edildiği BM Güvenlik Konseyi’nde Çin, Fransa, Büyük Britanya, Rusya ve ABD’nin yanında kalıcı üyelik istiyor.

Almanya’nın, BM’nin dördüncü büyük aidat ödeyen üyesi ve Avrupa’nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üye olarak dünya barışı için sorumluluk üstlenememesi dikkati çekiyor.

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