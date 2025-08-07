Almanya Başbakanı Merz ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefonda görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için diplomatik temaslar durmaksızın devam ediyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği temasların ardından yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

TRUMP'IN ÇABASI TAKDİR EDİLDİ

Alman Hükümet Sözcüsü Kornelius, Merz ve Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ve Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı savaşı sona erdirmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldığını belirtti.

DESTEĞE DEVAM

Stefan Kornelius, iki liderin, Avrupalı ortaklar ve ABD ile yakın diyalog içinde olma konusunda mutabık kaldığını, Merz'in ise Zelenskiy'e desteğin süreceği yönünde güvence verdiğini kaydetti.