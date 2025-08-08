Almanya Başbakanı Merz, İsrail'e silah ihracatını durdurulduğunu duyurdu

İsrail'in, Gazze'de yaptığı soykırıma dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylamasına ilişkin açıklama yaptı.

SİLAH İHRACATI DURDURULDU

Merz, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes görüşmelerinin Almanya’nın en öncelikli konuları olduğunu belirtti.

Gazze’deki sivil halkın çektiği acılardan derin endişe duyduğunu kaydeden Merz, "Bu koşullar altında, Alman hükümeti, bir sonraki duyuruya kadar Gazze’de kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizat ihracatını onaylamayacaktır" ifadelerini kullandı.

GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.

10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.

5 ŞART ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle sıralandı:

- Hamas'ın silahsızlandırılması

- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi

- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi

- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi

- Hamas ve Filistin yönetimine alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması