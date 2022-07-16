Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kriz yaratan politikası istifa getirebilir

Önce İngiltere ardından İtalya, istifa dalgaları ile sarsıldı. Rusya’nın gazı kesmesi ile Almanya’da başlayan kriz Başbakan Olaf Scholz'un da istifasına yol açabilir. Nedeni ise uyguladığı politika...

Rusya gazda muslukları kapattı, bazı Alman haneleri evlerini gaz yerine odunla ısıtmak zorunda kalabilir.

Bu da beraberinde kriz demek...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşıyla daha da kötüleşen küresel gaz kıtlığı, birçok tüketicinin buna yanıt olarak kullanımı kesmesiyle fiyatların yükselmesine neden oldu.

Deutsche Bank'taki analistler, önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da gaz talebinin, hane halkı, sanayi ve hizmet sektörlerindeki tasarrufların etkisiyle bir yıl önceki seviyenin yüzde 10 altında kalmasını beklediklerini söyledi.

Olaf Scholz'un istifasına yol açabilir

Rusya, Avrupa'ya olan arzı kısıtlarken ve Kuzey Akım 1 boru hattını bakımdan sonra kapalı tutacağına dair artan endişeler ise sürüyor.

Arz krizi, bu kış kıtlık ve elektrik kesintilerini tehdit ederken, Almanya dahil ülkeleri durgunluğa itebilir.

Daily Telegraph'ta yer alan makaleye göre, mevcut Alman hükümetinin uyguladığı politikalar da Başbakan Olaf Scholz'un istifasına yol açabilir.

‘Aynı anda memnun etmeye çalışıyor’

Yazıda Scholz'un, hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı 'aynı anda memnun etmeye çalıştığı' ancak bunun mümkün olmadığı belirtilirken, mevcut iktidarın yakında istifa etmek zorunda kalabileceği belirtildi.

Boris Johnson’u partiler yaktı

Tüm ülkede vatandaşların evlerinde dahi belirli sayının üzerinde kişiyle bir araya gelmesinin yasaklandığı dönemde Johnson'ın Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen partilere katıldığı iddialarının ardından Boris Johnson'a, parti üyelerinden, milletvekillerinden ve halktan istifa çağrıları gelmeye başlamış ancak Johnson özür dilese de istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde yaşanan belediye ve belediye meclisi kayıpları da Johnson üzerindeki istifa baskısını artırmıştı.

Taciz suçlamaları son dalga oldu

İstifa baskısının yaşandığı son olay ise Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher'e yönelik taciz suçlamalarıydı.

Haziran sonunda ortaya çıkan iddiaların ardından Pincher istifa etmiş 1 Temmuz'da ise 10 Numara, Johnson'ın iddialarla ilgili bilgisi olmadığını açıkladı.

Ancak 5 Temmuz'da geçmişte Dışişleri Bakanlığında görev yapmış Lordlar Kamarası Üyesi Simon McDonald, 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Johnson'ın bakanlığın üst düzey yetkililerince Pincher hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Sonbaharda istifa var

Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz haftalarda Muhafazakar Parti liderliğinden, sonbaharda ise parti liderlik seçiminin ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.

İtalya’da Draghi’nin durumu

İtalya'da ise Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, koronavirüs salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.

Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

Draghi'nin istifasına yol açan oylamada ise hükümetin Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi, koalisyon partilerinden M5S olmadan kabul edilmişti.

İstifası reddedildi

Ancak M5S'nin destek vermediği bir hükümete liderlik etmeyeceğini daha önce açıklayan Draghi, bugün Senato'daki sonucun ardından bakanlar kurulunda istifa edeceğini açıklayıp, istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gitmişti.

Draghi hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), bugün parlamentonun üst kanadı Senato'daki bir oylamada hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan, Başbakan Draghi'nin istifasıyla derinleşen hükümet krizine Cumhurbaşkanı Mattarella müdahale etmiş ve yapılan yazılı açıklamada istifa reddedilerek “Cumhurbaşkanı, Başbakanın istifasını kabul etmedi ve kendisini durum değerlendirmesini yapmak üzere parlamentoya gitmeye davet etti.” açıklaması yapılmıştı.