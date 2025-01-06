Almanya Başbakanı, Rusya'ya gideceği iddiasını yalanladı

AA & Ensonhaber

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin etkinliğinde yaptığı açıklamada Rusya'ya gideceği yönündeki iddiayı, "Bu bir yanlış iddia, bunu yapamazsınız, bu son derece uygunsuz, bunun için hiçbir dayanak yok" diyerek reddetti.

Ayrıca Scholz, "Bu nedenle samimi insanların yanlış iddialar ortaya atıldığında öfkelenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Partili Roderich Kiesewetter, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kendimizi bir seçim kampanyası sürprizine hazırlamalıyız. Şansölye Scholz'un 23 Şubat'tan önce Moskova'ya gideceğine veya Putin'le görüşeceğine dair artan göstergeler var" ifadelerini kullanmıştı.

Kiesewetter daha sonra bu paylaşımını silmişti.

İŞLEM BAŞLATILABİLİR

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Kiesewetter'in iddiasıyla ilgili olarak yasal işlem başlatabileceklerini duyurdu.

Alman Yayıncılar Ağı'na konuşan Hebestreit, Kiesewetter'in yaptığı açıklamanın iftira niteliğinde olduğunu belirtti.