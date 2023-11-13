Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de ateşkesi doğru bulmuyorum Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arap ve İslam dünyasının Gazze'de ateşkes ya da uzun bir ara talebini doğru bulmadığını, bunun Hamas'ı güçlendireceğini söyledi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları küresel gündemde konuşuluyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Heilbronner Stimme gazetesinin düzenlediği etkinlikte, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şansölye Scholz, Arap ve İslam dünyasının Gazze'de ateşkes çağrılarına değinerek, doğru bulmadığının altını çizdi.

"Ateşkesi doğru bulmuyorum"

Ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanması için zaman kazandırmak anlamına geldiğini belirten Scholz, şunları söyledi:

Hemen ateşkes ya da uzun bir ara talebinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli.

"Kalıcı bir barış için İsrail'e tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasığını istemelisiniz"

İki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inandığını belirten Almanya Başbakanı, ancak bunu mümkün kılan bir perspektifin olması gerektiğinin altını çizdi.

Scholz, "Kalıcı bir barış ortamı istiyorsanız, İsrail için tehdit oluşturmayan bir Filistin devleti olasılığını istemelisiniz" diye konuştu.

Scholz, İsrail'e destek ziyaretinde bulunmuştu

Olaf Scholz 17 Ekim'de İsrail'e destek vermek amacıyla Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve Almanya'nın İsrail ile dayanışmasını göstermişti.

Scholz İsrail'in güvenliğinin kendi devlet meselesi olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)