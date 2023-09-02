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Almanya Başbakanı Scholz koşu yaptığı sırada düşerek yaralandı Abone Olun

Almanya Başbakanı Scholz koşu yaptığı sırada düşerek yaralandı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koşarken düştüğü ve yüzünde ezilme meydana geldiği aktarıldı. Scholz'un geçirdiği kaza sebebiyle bazı görüşmelerinin iptal edildiği aktarıldı.

AA Almanya Başbakanı Olaf Scholz talihsiz bir kaza yaşadı. Koşu yaparken düştü Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi. Scholz’un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı. Görüşmelerini iptal etti Scholz’un spor kazası nedeniyle Federal Meclis üyesi Michael Roth ile olan görüşmesini iptal etmek zorunda kaldığı bildirildi. Scholz, Hessen’deki memleketi Heringen’de Federal Meclis’teki 25. yıldönümünü kutlamak istiyordu. Yaklaşık 130 davetlinin katılacağı sivil bir diyalog planlanmıştı. Scholz'un takvimi 4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak. Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.

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