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    Almanya Başbakanı Scholz, Putin'le görüştü

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 75 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • 13.05.2022 - 19:03
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    Almanya Başbakanı Scholz, Putin'le görüştü

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki liderin 75 dakika süren görüşmesine ilişkin açıklama ise Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’ten geldi.

    Diplomatik bir çözüm bulunmasını istedi

    Açıklamada, iki liderin görüşmede Ukrayna konusunu ele aldığı kaydedildi. Başbakan Scholz’un 11 Mayıs’ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’e Ukrayna’da devam eden savaşı ve savaşı sona erdirme çabalarını dile getirdiği aktarıldı.

    İHA'nın haberine göre ayrıca Alman Şansölye'nin Mariupol’daki savaşın sonuçları göz önüne alındığında en kısa sürede bir ateşkese varılması, insani durumun iyileştirilmesi, diplomatik bir çözüm bulunmasını isteğini ilettiği belirtildi.

    Almanya Başbakanı Scholz, Putin le görüştü #1


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