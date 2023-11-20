Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek istiyor Yaklaşan kış öncesi düğmeye basan Scholz, Rus liderle görüşme yönündeki beklentisini tekrar dile getirdi.

ensonhaber.com

Moskova yönetimi, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı ülkeler tarafından yaptırımlara maruz bırakıldı.

Bunun karşılığında ise Rusya, Avrupa'ya gaz sevkiyatını askıya aldı. Kıta, kış aylarında zorlu günlerden geçerken, alışık olmadıkları tedbirler almak zorunda kaldılar.

"Bize ekonomik saldırı"

Berlin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz sevkiyatını tamamen kesme hamlesini "ekonomik saldırı" olarak değerlendiriyor.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, "Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz tedarikinin azaltılması, bize ekonomik bir saldırıdır." demişti.

Habeck, Putin'in, Avrupa gaz piyasasında kaos oluşturmak için çabaladığını iddia etmişti.

Putin'le görüşmek istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise bir süredir Rus lider ile görüşebilmenin yollarını arıyor.

Scholz, daha önce defalarca Putin ile iletişim kurmak istediğini söylerken, bu niyetini yeniden dillendirdi.

Şansölye Scholz, böyle bir fırsat ortaya çıktığında Putin ile konuşmayı düşündüğünü ifade etti.

Zaman vermedi: Onunla konuşacağım

Brandenburg eyaletinde konuşan Scholz, Putin'le görüşme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun ne zaman gerçekleşebileceğini belirtmedi ve "Onunla konuşacağım." dedi.

Bu arada Scholz, Putin'le görüşmenin, "birisiyle gelişigüzel kahve içmek ve sonunda bir anlaşmaya varmayı beklemek ilkesine uymadığını" anlattı.

Doğalgaz akışının kesilmesi kararı

Rusya ve Almanya arasında doğalgaz krizi devam ederken, Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Almanya'ya gönderdiği mektupta, mücbir sebeplerden dolayı doğalgaz akışının kesildiğini bildirmişti.

Son görüşmeyi 2022'de yaptılar

Scholz ve Putin, en son 2 Aralık 2022'de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Taraflar arasındaki görüşmelerde doğalgaz konusunun yanı sıra Ukrayna savaşının da ele alındığı belirtiliyor.

O dönemde Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çözüm aramaya çağırmıştı.

Putin'e seslendi: Askerlerini geri çek

Almanya Başbakanı Scholz ayrıca, Putin'e Ukrayna'daki anlaşmazlığın barışçıl çözümüne yönelik ilk adımı atması çağrısında bulundu.

"Askerlerini geri çekmeli." diyen Scholz, fakat bu yönde işaretlerin olmadığını kaydetti.

Putin'in hedefine ulaşamaması gerektiğini söyleyen Scholz, Ukrayna'ya gerektiği sürece yardım edeceklerinin güvencesini verdi.