Almanya Başbakanı Scholz, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısından memnun

İHA

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

"TARİHİ FIRSAT"

Hebestreit, terör örgütü PKK’nın Almanya'da yasaklı bir terör örgütü olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirmiş, "Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım" demişti.