Almanya Başbakanı Scholz'un göçmen esprisi tepkilere neden oldu Alman Şansölye Scholz, "Almanya'nın Akdeniz'e büyük bir sahili olmalı" dedi. Sığınmacıların çoğunun Almanya'ya ulaştığını anlatan Scholz'un bu esprisi tepki çekti.

AA

Düzensiz göçmenler, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçerek kendilerine yeni yaşamlar kurmak istiyor.

Göçmenlerin varmak istediği duraklardan biri olan Almanya'da ilginç bir açıklamaya imza atıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg kentinde Protestan Kilisesince düzenlenen bir etkinliğe katılarak göç ve mülteci politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya’nın Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırında bulunan bir ülke olmamasına rağmen en fazla iltica başvurusu yapılan ülke olduğunu belirten Scholz, Almanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin büyük bölümünün başka AB ülkelerinde kayıt altına alınmadığını söyledi.

Tepki çeken sözler: Akdeniz'e büyük bir sahilimiz olmalı

Scholz, Almanya gelen yüksek sayıdaki düzensiz göçmene işaret ederek şöyle konuştu:

Önceden Avrupa Konseyi'nde bu espriyi yaptım. Almanya'nın Akdeniz'e büyük bir sahili olmalı.



Çünkü gerçekten Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere göre, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların çoğu Almanya'ya geliyor.

"Bunun üzerine gülebilen, ülkeyi yönetmemeli"

Almanya Başbakanı Scholz’un "espri" olarak nitelendirdiği sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Akdeniz’de gemilerle düzensiz göçmenleri kurtarma çalışmaları yapan Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Scholz’u eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Sadece 2023’te Akdeniz'de 1150’den fazla ölüm yaşandı. Şansölye'nin aklına gelen kötü bir espri. Bunun üzerine gülebilen, ülkeyi yönetmemeli.

"İnsanlar hakkında asla böyle konuşmamalı"

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Hauer de özellikle bir Alman başbakanının başkalarının acısıyla dalga geçmemesi gerektiğini belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Lilly Baudszun da "Sosyal demokrat bir başkan insanlar hakkında asla böyle konuşmamalı." şeklinde paylaşımda bulundu.