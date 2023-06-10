Almanya Başbakanı Scholz: Putin'le konuşmayı planlıyorum Alman Şansölye Scholz, görüşmenin yakın bir tarihte planlandığını söyledi ancak tarih vermedi. Moskova'dan gelen açıklamada ise Putin'in şu anda Scholz ile böyle bir programı olmadığı belirtildi.

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Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni bir temasa hazırlanıyor.

Scholz, Nürnberg'deki bir toplantıda yaptığı konuşmada, geçmişte Putin ile Rusya'yı Ukrayna'da durdurmaya yönelik telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

"Putin'le konuşup, Ukrayna'dan çekilmesini isteyeceğim"

"Yakında tekrar görüşmeyi planlıyorum." diyen Scholz, görüşmede Rus liderden birliklerini Ukrayna'dan çekmesini isteyeceğini ifade etti.

NATO'nun savaşa çekilmemesini sağlamak için çalışacağını anlatan Scholz, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

Putin'in gerçekleştirdiği baskını ve Ukrayna'nın bazı bölgelerinin bu şekilde Rusya'ya dönüşmesini Ukrayna'ya kabul ve tasdik etmeye zorlamak makul değil.

Kremlin: Böyle bir görüşme planı yok

Rusya'dan Scholz'un açıklamalarına ilişkin yorum yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TASS haber ajansına verdiği demeçte, Putin'in programında şu anda Scholz ile herhangi bir görüşmenin planlanmadığını kaydetti.

Moskova ve Kiev, cuma günü Ukrayna'da şiddetli çatışmalar olduğunu bildirdi, ancak Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen geniş kapsamlı karşı saldırısının başlayıp başlamadığı belirsizliğini koruyor.

Ukrayna'nın geniş kapsamlı saldırı hazırlığı

Almanya dahil olmak üzere Batılı ülkelerin eğitip donattığı binlerce Ukrayna askerinin, Rus savunmasını delmeyi amaçlayan karşı saldırıda yer alması bekleniyor.

Kiev yetkililerine göre Rusya, cumartesi günü Ukrayna genelindeki hedeflere füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.

Saldırılar sonucu Karadeniz'deki Odesa kentinde üç sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.