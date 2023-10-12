Almanya Başbakanı Scholz'un İsrail mesajı: Türkiye arabuluculuk yapabilir Federal Meclis'te konuşan Şansölye, bölgedeki gerilimin Türkiye ile aşılabileceğini söyledi. Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının ardından tarafları sükunete davet etti.

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, muhataplarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazze'deki gelişmeler, Batı tarafından da yakından takip ediliyor.

Scholz'un arabuluculuk mesajı

Federal Meclis'te (Bundestag) konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, arabuluculuk ve gerilimi azaltma konusuna değindi.

Scholz, tüm rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde "tam güç" ile çalıştığını söyledi.

Alman Şansölyle, şiddetin daha fazla yayılmasını durdurmak amacıyla bölgesel güçlerle birlikte hareket edeceğini vurguladı.

"Erdoğan ile görüşeceğim, önemli rol oynayabilir"

Bu noktada Scholz, "Türkiye, Mısır ve Katar, önemli rol oynayabilir." dedi ve ekledi:

Gazze'ye kanalları olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yakın temas halindeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşacağım ve Katar Emiri'ni kabul edeceğim.



Her üçü de gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Almanya'nın Filistin kararı: Yardımlar askıya alınacak

Öte yandan Scholz, Almanya'nın, "bölgesel barışa ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet ettiğinden emin olmak için" yapılan inceleme tamamlanıncaya kadar Filistin topraklarına yönelik tüm kalkınma yardımlarını askıya alacağını doğruladı.

Almanya Başbakanı, konuya ilişkin şunları söyledi:

Ölçütümüz, bu projelerin bölge barışına ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde nasıl hizmet edeceği olacaktır.



Bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma işbirliği kaynaklarını kullanıma sunmayacağız.

"Sivil halkın acıları muhtemelen artacak"

"Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın çektiği acıların muhtemelen daha da artacağını öngörebiliriz." şeklinde konuşan Scholz, "Bu da Hamas'ın ve İsrail'e saldırısının hatasıdır." ifadesini kullandı.