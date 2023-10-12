Elektriksiz kalan Gazze'yi bekleyen tehlike: Hastanelerdeki durum kötüleşiyor Kritik önemdeki hizmetler olumsuz etkilenmeye başladı. Jeneratörleri çalıştıracak yakıtın bitmek üzere olduğuna dikkat çekildi.

ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim saldırılarından sonra yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı.

Hamas'ın saldırısına karşılık pazartesi günü "topyekün kuşatma" stratejisi kapsamında İsrail'den Gazze Şeridi'ne elektrik tedariki kesildi, yiyecek ve yakıt girişi de engelleniyor.

Mısır da İsrail'in hava saldırılarının sınır bölgesini vurmasının ardından salı günü Gazze geçişini kapattı.

Gazze'de elektrik kesildi

Gazze'nin tek elektrik santralinin yakıtı çarşamba günü tükenirken, bölge karanlığa gömüldü.

Bu durum, Gazze'deki hastane gibi hayati öneme sahip hizmetleri olumsuz etkiliyor.

Hastanelerde durum kritik

Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaila, Gazze Şeridi'nde yer alan hastanelerdeki jeneratörleri çalıştıracak yakıt stoğunun perşembe günü sona ereceğini, bunun da hastanelerdeki koşulları daha da kötüleştireceğini söyledi.

Gazze Şeridi son yıllarda İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

'Açık hava hapishanesi'

Gazze halkının dünyanın geri kalanından kopmasına neden olan bu durum için insan hakları ve hukuk uzmanları, "açık hava hapishanesi" tanımlaması yapıyor.

Abluka, Gazze Şeridi'nin İsrail'den gelen veya İsrail üzerinden aktarılan yakıt, gıda ve tıbbi malzemelere bağımlı olması anlamına geliyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, “tam kuşatma” altında bu bile artık mümkün değil.

100 bebek elektrikle çalışan ekipmanlara bağımlı

İsrail saldırılarının hedef aldığı sivillerin kaldırıldığı hastaneler, çok sayıda kritik tıbbi cihaza güç sağlayacak donanıma sahip olmayan jeneratörlere bel bağlamış durumda.

Jeneratörlerin ömrünün 1-2 gün olduğunu belirten yetkililer, halihazırda Gazze Şeridi'nde elektrikle çalışan tıbbi ekipmanlara bağımlı 100 yeni doğmuş bebeğin olduğunun altını çizdi.

Ayrıca hayatta kalmak için diyaliz makinelerine ihtiyaç duyan yaklaşık bin 100 hasta var.

BM: İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gıda, yakıt ve diğer temel ürünleri sağlamayı reddetmesinin uluslararası hukuka göre yasak olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.